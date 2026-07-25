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В Госдуме заявили, что «вопросов к Плющенко очень много», усомнившись, можно ли доверять ему воспитание фигуристов

В Госдуме заявили, что «вопросов к Плющенко очень много», усомнившись, можно ли доверять ему воспитание фигуристов

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев усомнился, можно ли доверять двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко воспитание фигуристов.

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