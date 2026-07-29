Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Применение ИИ и VPN хотят признать отягчающим обстоятельством в преступлениях. «Это оружие»

Применение ИИ и VPN хотят признать отягчающим обстоятельством в преступлениях. «Это оружие»

Бастрыкин: ИИ и VPN должны считаться отягчающим обстоятельством в преступленияхPrimakov/Shutterstock/FOTODOM Использование ИИ и VPN в совершении преступлений должно считаться отягчающим наказание обстоятельством, разработка такого законопроекта завершена, заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

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