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Царьград

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Украинцы накупили недвижимость в Испании на 2 млрд евро: кто они

Украинцы накупили недвижимость в Испании на 2 млрд евро: кто они

Украинцы вложили в испанскую недвижимость около 2 млрд евро за четыре года.Граждане Украины за последние четыре года купили недвижимость в Испании почти на 2 миллиарда евро.

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