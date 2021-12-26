Глава Междуреченска рассказал о планах по развитию территории

Масштабная стройка сейчас и в Междуреченске. Там, напомним, возводят многопрофильную больницу. Глава города Владимир Чернов на 47-й сессии Горсовета народных депутатов поделился планами и озвучил направления, в которых будет работать муниципалитет.
Масштабная стройка сейчас и в Междуреченске. Там, напомним, возводят многопрофильную больницу. Глава города Владимир Чернов на 47-й сессии Горсовета народных депутатов поделился планами и озвучил направления, в которых будет работать муниципалитет.
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