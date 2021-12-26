Вести Кузбасс

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456
    У каждого жителя Сибири в кладовке по мешку золотого песка лежит. Не знают куда его девать.Путин назвал жите...
  • Сергей Федосеев
    ...может создатель снизойдёт  и пожалеет Землян....За прошедшую неде...

Глава Междуреченска рассказал о планах по развитию территории

Глава Междуреченска рассказал о планах по развитию территории

Масштабная стройка сейчас и в Междуреченске. Там, напомним, возводят многопрофильную больницу. Глава города Владимир Чернов на 47-й сессии Горсовета народных депутатов поделился планами и озвучил направления, в которых будет работать муниципалитет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх