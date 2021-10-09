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Геополитические и геоэкономические перспективы Китая на период до 2030 года

Геополитические и геоэкономические перспективы Китая на период до 2030 года

Китайская Народная Республика достигла успешного завершения первого стратегического этапа глобальной программы коренной модернизации государства.

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