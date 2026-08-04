Владимир Путин подписал законы о мерах против уклоняющихся от наказания релокантов

Владимир Путин подписал законы о мерах против уклоняющихся от наказания релокантовВладимир Путин подписал пакет законов о временных ограничениях для россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания.
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