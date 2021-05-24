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Саммит ЕС выпустил заявление по Белоруссии

Саммит ЕС выпустил заявление по Белоруссии

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

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