Небензя: чем больше угроз будет создаваться России, тем жестче будет ее ответ

Чем больше угроз будет создаваться Российской Федерации, тем жестче будет ответ Москвы. С соответствующим предупреждением, как передает ТАСС, на заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода Вооруженными силами Украины выступил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
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