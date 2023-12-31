Небензя: чем больше угроз будет создаваться России, тем жестче будет ее ответ

Чем больше угроз будет создаваться Российской Федерации, тем жестче будет ответ Москвы. С соответствующим предупреждением, как передает ТАСС, на заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода Вооруженными силами Украины выступил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.