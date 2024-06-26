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"Полетели около десятка "скорых", военные пикапы СБУ: Мощный взрыв с повторной детонацией на Сумщине - глава русского подполья

"Полетели около десятка "скорых", военные пикапы СБУ: Мощный взрыв с повторной детонацией на Сумщине - глава русского подполья

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 36K прочитали Минувшей ночью по территории Украины ударили множество ракет, вызвав настоящую панику.

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