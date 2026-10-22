Ремонт ванной комнаты — это всегда баланс между эстетикой и практичностью. Когда я впервые задумалась об обновлении санузла, то изучила десятки статей, пересмотрела сотни фотографий и, конечно, столкнулась с массой противоречивых рекомендаций.