Ремонт ванной комнаты — это всегда баланс между эстетикой и практичностью. Когда я впервые задумалась об обновлении санузла, то изучила десятки статей, пересмотрела сотни фотографий и, конечно, столкнулась с массой противоречивых рекомендаций.
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