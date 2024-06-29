Евро – 2024: Почему фавориты так неубедительны

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны Реально, умные, но чаще умничающие привычно посылаются посчитать шпалы на рельсах – для начала выйди на этот индивидуальный уровень, отыграй 60+ матчей, в каждом из которых просто не имеешь права упасть ниже 5 по десятибалльной, встройся в идеи тренера и, даже если они ошибочны, доведи их до совершенства,Read MoreКаждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны Реально, умные, но чаще умничающие привычно посылаются посчитать шпалы на рельсах – для начала выйди на этот индивидуальный уровень, отыграй 60+ матчей, в каждом из которых просто не имеешь права упасть ниже 5 по десятибалльной, встройся в идеи тренера и, даже если они ошибочны, доведи их до совершенства, или, в крайнем случае до победы в турнире и только тогда глаголь.