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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Хакеры взломали систему штрихкодов Ticketmaster и наживаются на перепродаже биле...

Хакеры взломали систему штрихкодов Ticketmaster и наживаются на перепродаже биле...

Хакеры взломали систему штрихкодов Ticketmaster и наживаются на перепродаже билетовХакеры воспользовались находкой исследователя безопасности, чтобы создавать дубликаты «непередаваемых» цифровых билетов на концерты и другие мероприятия, реализованных через сервисы Ticketmaster и AXS, позволяя перепродавать их за пределах данных сервисов.

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