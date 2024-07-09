Хакеры взломали систему штрихкодов Ticketmaster и наживаются на перепродаже биле...

Хакеры взломали систему штрихкодов Ticketmaster и наживаются на перепродаже билетовХакеры воспользовались находкой исследователя безопасности, чтобы создавать дубликаты «непередаваемых» цифровых билетов на концерты и другие мероприятия, реализованных через сервисы Ticketmaster и AXS, позволяя перепродавать их за пределах данных сервисов.