Валерий Сухих: Регион предпринимает усилия для поддержки предпринимательства

В Прикамье растет количество предпринимателей. Об этом рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Новоселов на заседании Законодательного cобрания Пермского края в рамках Ежегодного доклада об итогах работы за 2023 год.
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