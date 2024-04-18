Валерий Сухих: Регион предпринимает усилия для поддержки предпринимательства

Виталий

Да, богат словарный запас у автора: предпринимает усилия для поддержки предпринимательства. И в предыдущем предложении ещё раз это слово употребляет. Даже не стал читать. Как в школе сочинения писал? Масло масляное, жир жирный, соль солёная и т.д. Ограниченные люди.