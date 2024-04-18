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Валерий Сухих: Регион предпринимает усилия для поддержки предпринимательства

Валерий Сухих: Регион предпринимает усилия для поддержки предпринимательства

В Прикамье растет количество предпринимателей. Об этом рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Новоселов на заседании Законодательного cобрания Пермского края в рамках Ежегодного доклада об итогах работы за 2023 год.

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Комментарии
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Виталий
Да, богат словарный запас у автора: предпринимает усилия для поддержки предпринимательства. И в предыдущем предложении ещё раз это слово употребляет. Даже не стал читать. Как в школе сочинения писал? Масло масляное, жир жирный, соль солёная и т.д. Ограниченные люди.
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