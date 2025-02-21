Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Скоро эту "дохлую собаку" будут пинать все. И руки у него действительно станут потными.«Сумасшедший киев...
  • borzov
    надо просто стирать самых борзых, как предлагал Жириновский В.В. (правда, он предлагал остров угондошить вместе с его...Parlamentní listy...
  • Tatiana Tykhonova
    Америка и Великобритания, должны у Зеленского все конфисковать!!!Зеленский уходит ...

Parlamentní listy, Чехия. "Победа и полная реабилитация России". Поражение Европы будет страшным

Parlamentní listy, Чехия. "Победа и полная реабилитация России". Поражение Европы будет страшным

Путин получает все, что хотел. Цели конфликта, которые он поставил, будут достигнуты. Украина не вступит в НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталия
А поутру они проснулись!
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
А  Западу обязательно нужно &quot;победить Россию&quot;... Без этого им и жизни нет... ДА ОТВАЛИТЕ ВЫ УЖЕ ОТ РОССИИ!! ЛЕЗЕТЕ И ЛЕЗЕТЕ  ПОСТОЯННО!! Пошли вон, черти задрыганные!!
Ответить
2 час.
b
borzov
надо просто стирать самых борзых, как предлагал Жириновский В.В. (правда, он предлагал остров угондошить вместе с его населением, полагаю, все поняли, о каком острове шла речь). Я бы устроил опрос, кого не жалко совсем в гейропе, чтобы они сдохли все  и сразу? До кучи можно и пиндостан, но потом, не сейчас. Сейчас как раз что-то интересное начинается, прям захватывающе интересное, я бы сказал.
Ответить
24 мин.
наверх