Parlamentní listy, Чехия. "Победа и полная реабилитация России". Поражение Европы будет страшным

А Западу обязательно нужно "победить Россию"... Без этого им и жизни нет... ДА ОТВАЛИТЕ ВЫ УЖЕ ОТ РОССИИ!! ЛЕЗЕТЕ И ЛЕЗЕТЕ ПОСТОЯННО!! Пошли вон, черти задрыганные!!

b

borzov

надо просто стирать самых борзых, как предлагал Жириновский В.В. (правда, он предлагал остров угондошить вместе с его населением, полагаю, все поняли, о каком острове шла речь). Я бы устроил опрос, кого не жалко совсем в гейропе, чтобы они сдохли все и сразу? До кучи можно и пиндостан, но потом, не сейчас. Сейчас как раз что-то интересное начинается, прям захватывающе интересное, я бы сказал.