Управляющий партнер фонда «ТилТех Капитал» — о том, как угодить инвестору

Илья Кобяков вырос в семье инженеров, поэтому выбор профессии для него был предопределен. Но оказавшись, вероятно, в самом сильном инженерном вузе России — Московском физико-математическом институте, — быстро понял, что все связанное с технической наукой его не вдохновляет и абсолютно ему неинтересно.