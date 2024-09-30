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Управляющий партнер фонда «ТилТех Капитал» — о том, как угодить инвестору

Управляющий партнер фонда «ТилТех Капитал» — о том, как угодить инвестору

Илья Кобяков вырос в семье инженеров, поэтому выбор профессии для него был предопределен. Но оказавшись, вероятно, в самом сильном инженерном вузе России — Московском физико-математическом институте, — быстро понял, что все связанное с технической наукой его не вдохновляет и абсолютно ему неинтересно.

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