В Татарстане по нацпроекту за 6 лет оказали грантовую поддержку на 1,1 млрд рублей по нацпроекту

В Татарстане в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» за последние шесть лет было предоставлено 342 гранта начинающим предпринимателям в рамках программы «Агростартап», что составило общую сумму 1,1 миллиарда рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии