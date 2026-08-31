Депутат Панеш напомнил, что с 1 сентября в школы вернут оценки за поведение

С нового учебного года в российских школах вступят в силу несколько важных нововведений. В их числе – возвращение оценок за поведение учащихся, изменения в изучении иностранных языков, а также новые правила о применении телефонов, напомнил в беседе RT зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
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