Депутат Панеш напомнил, что с 1 сентября в школы вернут оценки за поведение

С нового учебного года в российских школах вступят в силу несколько важных нововведений. В их числе – возвращение оценок за поведение учащихся, изменения в изучении иностранных языков, а также новые правила о применении телефонов, напомнил в беседе RT зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.