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В Госдуме рассказали о юбилейных выплатах ветеранам Великой Отечественной

В Госдуме рассказали о юбилейных выплатах ветеранам Великой Отечественной

Юбилейные выплаты положены ветеранам Великой Отечественной в честь 80-летия Победы. О том, каковы будут их размеры, информирует член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

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