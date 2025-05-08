В Госдуме рассказали о юбилейных выплатах ветеранам Великой Отечественной

Юбилейные выплаты положены ветеранам Великой Отечественной в честь 80-летия Победы. О том, каковы будут их размеры, информирует член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии