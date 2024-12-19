Суд отменил приговор врачам Сушкевич и Белой по делу об убийстве младенца

Апелляционный суд отменил приговор калининградским врачам, осужденным за убийство младенца.Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор двум врачам из Калининграда – Элине Сушкевич и Елене Белой.
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