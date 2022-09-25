Очередная террористическая акция НАТО с помощью РСЗО HIMARS завершилась очередными убийствами

Киев нанес удар по херсонской гостинице из РСЗО HIMARS по наводке НАТО Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли нанести удар по гостинице в Херсоне из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по наводке и разведданным спецслужб Североатлантического альянса.
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