Киев нанес удар по херсонской гостинице из РСЗО HIMARS по наводке НАТО Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли нанести удар по гостинице в Херсоне из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по наводке и разведданным спецслужб Североатлантического альянса.