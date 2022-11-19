Решетников: Калининградской области удалось стабилизировать экономическую ситуацию

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Калининградскую область заявил, что регион, сильнее других пострадавший от введения новых западных санкций, смог стабилизировать свою экономику, сообщает РИА Новости.
Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Калининградскую область заявил, что регион, сильнее других пострадавший от введения новых западных санкций, смог стабилизировать свою экономику, сообщает РИА Новости.
Свежие комментарии