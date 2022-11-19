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Решетников: Калининградской области удалось стабилизировать экономическую ситуацию

Решетников: Калининградской области удалось стабилизировать экономическую ситуацию

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Калининградскую область заявил, что регион, сильнее других пострадавший от введения новых западных санкций, смог стабилизировать свою экономику, сообщает РИА Новости.

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