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БПЛА видеосы өчен Яшел Үзән кешесенә штраф салганнар

Яшел Үзәндә яшәүче 25 яшьлек кешегә район предприятиесе өстеннән БПЛА очу видеосын бастырган өчен штраф салынды.

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