Крупнейший российский НПЗ увеличил переработку сырой нефти

В то время как Омский НПЗ сообщает об увеличении объемов, многие другие предприятия в России, особенно на юго-западе, в этом году столкнулись с масштабными ремонтными работами и остановками из-за атак украинских беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии