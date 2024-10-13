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Крупнейший российский НПЗ увеличил переработку сырой нефти

Крупнейший российский НПЗ увеличил переработку сырой нефти

В то время как Омский НПЗ сообщает об увеличении объемов, многие другие предприятия в России, особенно на юго-западе, в этом году столкнулись с масштабными ремонтными работами и остановками из-за атак украинских беспилотников.

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