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Avatr T09: шестиместный гибрид появился в сертификационных документах

Avatr T09: шестиместный гибрид появился в сертификационных документах

Министерство промышленности и информатизации КНР официально включило новый кроссовер Avatr T09 в последнюю партию сертификационных документов на новые автомобили.

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