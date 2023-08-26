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Эксперт Березнюк: рссийский рынок защищен от японской рыбы

Эксперт Березнюк: рссийский рынок защищен от японской рыбы

Российскому рынку не стоит беспокоится в связи с сбросом слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», потому что японская рыба не имеет большого объёма на рынке России, в основном это премиальные виды, которые не представлены в розничной торговле.

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