Эксперт Березнюк: рссийский рынок защищен от японской рыбы

Российскому рынку не стоит беспокоится в связи с сбросом слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», потому что японская рыба не имеет большого объёма на рынке России, в основном это премиальные виды, которые не представлены в розничной торговле.
Российскому рынку не стоит беспокоится в связи с сбросом слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», потому что японская рыба не имеет большого объёма на рынке России, в основном это премиальные виды, которые не представлены в розничной торговле.
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