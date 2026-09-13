В Рязани в парке высадили более 2000 растений

Композиция из более 2000 растений в парке у Черезовских прудов в Рязани включает свыше 1450 кустов дерна с пёстрой листвой, спирею Вангутта, сосны и быстрорастущую иву.
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