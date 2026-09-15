Axios: Демократы в Палате представителей выступили против «адских санкций» против России

Законопроект об «адских санкциях» против России планируют вынести на голосование уже на этой неделе, однако для его принятия республиканцам потребуются голоса части демократов.
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