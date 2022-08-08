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«Это все вранье»: Сергей Лавров разоблачил ложь о Софии Ротару

«Это все вранье»: Сергей Лавров разоблачил ложь о Софии Ротару

Некоторое время назад в Сети стали распространяться слухи о том, что певица София Ротару на фоне происходящих в мире событий собирается остаться жить в США.

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