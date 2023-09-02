Уникальный материал можно использовать для создания жаропрочных элементов в нефтедобывающей и аэрокосмической отраслях

Уникальный материал может быть использован для изготовления термостойких элементов в нефтяной и авиакосмической промышленности Материаловеды Томского государственного университета первыми в мире синтезировали керамику из редкоземельных металлов.
Уникальный материал может быть использован для изготовления термостойких элементов в нефтяной и авиакосмической промышленности Материаловеды Томского государственного университета первыми в мире синтезировали керамику из редкоземельных металлов.
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