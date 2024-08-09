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Россию бросил, из Китая – выгонят: что ждет казахстанского певца Димаша после скандала в Поднебесной

Россию бросил, из Китая – выгонят: что ждет казахстанского певца Димаша после скандала в Поднебесной

Бывший подопечный продюсера Игоря Крутого казахстанский певец Димаш Кудайберген громко оскандалился в Китае и рискует быть «отмененным» в стране, где до этого стремительно возносился к славе и всеобщему обожанию.

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