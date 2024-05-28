Банки Турции обещают россиянам расширить прием платежей. С июня расчеты с Россией могут возобновиться по новому списку продукции, в частности, за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения (с февраля операции шли лишь по «зеленому списку» - за продовольствие, медицину, текстиль), пишут “Известия”.