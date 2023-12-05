Девять новогодних блюд, которые оценят веганы

Мы собрали топ вкуснейших блюд под руководством диетолога Далеко не все популярные новогодние блюда подходят для вегетарианского меню, иногда гостей, чей рацион не предусматривает продукты животного происхождения, нечем порадовать, даже если стол ломится от вкуснейших блюд.
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