Прокуратура: при строительстве погранпункта между РФ и КНР похитили 123 млн

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения 123 миллионов рублей во время строительства пункта пропуска Кани Курган в Амурской области.
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