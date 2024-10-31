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Прокуратура: при строительстве погранпункта между РФ и КНР похитили 123 млн

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения 123 миллионов рублей во время строительства пункта пропуска Кани Курган в Амурской области.

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