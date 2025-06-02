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Царьград

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Самый богатый – и без зарплаты? Тesla решает вопрос о доходе Илона Маска

Самый богатый – и без зарплаты? Тesla решает вопрос о доходе Илона Маска

Судебные баталии вокруг компенсационного пакета и критика в адрес совета вынуждают компанию искать компромисс, учитывая как достижения Маска, так и судебные решения.

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