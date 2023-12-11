«Какой еще SHAMAN?» — певец Дронов ответил возмущенной Цыгановой

Артистка Вика Цыганова давно продемонстрировала патриотическую позицию. Она уважает и ценит российские традиции, культуру и хочет, чтобы сцена и влиятельные певцы, актеры тоже старались привносить на эстраду нечто такое, что будет только укоренять понятие русскости, делать патриотизм модным и обязательным в умах молодого поколения.
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