«Какой еще SHAMAN?» — певец Дронов ответил возмущенной Цыгановой

Артистка Вика Цыганова давно продемонстрировала патриотическую позицию. Она уважает и ценит российские традиции, культуру и хочет, чтобы сцена и влиятельные певцы, актеры тоже старались привносить на эстраду нечто такое, что будет только укоренять понятие русскости, делать патриотизм модным и обязательным в умах молодого поколения.