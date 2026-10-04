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За рулем

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30 тонн, база 4200 мм: седан МАЗ был покруче лимузинов ЗИЛ

30 тонн, база 4200 мм: седан МАЗ был покруче лимузинов ЗИЛ

Из советских легковых автомобилей самая солидная колесная база длиной 3880 мм была у машин семейства ЗИЛ‑114, а также у ЗИЛ‑4104.

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