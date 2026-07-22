Сталкер из Башкирии разбил машину бывшей возлюбленной

"112" Безумная одержимость новой пассией привела жителя Башкирии на скамью подсудимых. За 2,5 года их любовный роман превратился в триллер, и расставание стало не финальной главой, а началом нового кошмара.
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