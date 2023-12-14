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Вспышка микоплазменной пневмонии: угроза заболеваемости в России

Вспышка микоплазменной пневмонии: угроза заболеваемости в России

Вспышка микоплазменной пневмонии: угроза заболеваемости в России Елена ГалицкаяСогласно последним данным, Россия столкнулась с вспышкой микоплазменной пневмонии, вызывающей сухой изнуряющий кашель и затруднение дыхания.

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