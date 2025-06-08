Женщины и 18-летние должны готовиться к мобилизации, — украинская волонтер Берлинская По ее словам, все взрослое население, без исключения, должно быть готово к мобилизации.
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Женщины и 18-летние должны готовиться к мобилизации, — украинская волонтер Берлинская По ее словам, все взрослое население, без исключения, должно быть готово к мобилизации.
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