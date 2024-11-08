В Калининградской области проходит слет студенческих отрядов СЗФО

Участниками слета студенческих трудовых отрядов Северо-Западного федерального округа стали более 370 студентов, сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета Имени Иммануила Канта 8 ноября на официальном интернет-портале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии