"Простор и ухоженность": Ирландский блогер назвал Чебоксары очень уютным городом

По мнению Тима, город однозначно заслуживает внимания тех, кто путешествует по России.Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Чебоксарах и назвал столицу Чувашии очень уютным городом.