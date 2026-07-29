"Простор и ухоженность": Ирландский блогер назвал Чебоксары очень уютным городом

По мнению Тима, город однозначно заслуживает внимания тех, кто путешествует по России.Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Чебоксарах и назвал столицу Чувашии очень уютным городом.
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