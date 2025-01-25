Медаль «Золотая Звезда», орден Красного Знамени, два ордена Ленина и орден Октябрьской революции. Это пять госнаград, которые получил город-герой Ленинград.
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Медаль «Золотая Звезда», орден Красного Знамени, два ордена Ленина и орден Октябрьской революции. Это пять госнаград, которые получил город-герой Ленинград.