Увеличили сроки наказания для азербайджанцев, избивших женщин в городе Екатеринбурге

В городе Екатеринбурге Свердловский областной суд изменил сроки наказания для двух уроженцев Азербайджанской Республики, которые ранее были признаны виновными в нескольких преступлениях, в том числе нападении на девочку и ее маму-педагога.
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