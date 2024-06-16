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Увеличили сроки наказания для азербайджанцев, избивших женщин в городе Екатеринбурге

Увеличили сроки наказания для азербайджанцев, избивших женщин в городе Екатеринбурге

В городе Екатеринбурге Свердловский областной суд изменил сроки наказания для двух уроженцев Азербайджанской Республики, которые ранее были признаны виновными в нескольких преступлениях, в том числе нападении на девочку и ее маму-педагога.

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Комментарии
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Tania Еременко
Мало!!! опять получили  на лапку?
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