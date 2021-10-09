Facebook исправила неполадки, вызвавшие сбои в работе ее соцсетей

ТАСС, 9 октября. Американская компания Facebook устранила неполадки, которые ранее вызвали сбои в работе ее социальных сетей Instagram и Facebook.
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