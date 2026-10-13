РИА Новости: самолёт-разведчик США летал над Чёрным морем почти восемь часов

Американский самолёт-разведчик завершил патрулирование над Чёрным морем спустя почти восемь часов после взлёта, пишет РИА Новости со ссылкой на полётные данные.
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