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Владимирские новости

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Владимирская область закупит камеру фотовидеофиксации за 1,7 млн рублей

Владимирская область закупит камеру фотовидеофиксации за 1,7 млн рублей

Камера должна фиксировать нарушения в сложных погодных условиях: минимальная температура эксплуатации — до -30 градусов, максимальная — более 20 градусов тепла.

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