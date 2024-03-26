В машине 54-летнего мичуринца обнаружили марихуану

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками подразделения наркоконтроля на одной из улиц Мичуринска остановили легковой автомобиль, в котором находился 54-летний неработающий мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.