В машине 54-летнего мичуринца обнаружили марихуану

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками подразделения наркоконтроля на одной из улиц Мичуринска остановили легковой автомобиль, в котором находился 54-летний неработающий мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
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