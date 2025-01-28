Участник СВО пообщались с учениками спортивной школы в Майкопском районе

ГБО ДО РА «СШАС» на встрече с учениками МБОУ «Образовательный центр №2 Майкопского района». 21 января, Директор ГБО ДО РА «Спортивная школа по адаптивному спорту», Нагиев Заур Русланович вместе со спортсменами, участниками СВО - Гилевым Игорем и Извековым Петром, посетили Образовательный центр №2 (п.