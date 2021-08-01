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Таксист не дал возможности мотоциклисту проехать и сбил его на дороге в Уссурийске

Таксист не дал возможности мотоциклисту проехать и сбил его на дороге в Уссурийске

В Уссурийске в ДТП пострадал водитель мотоцикла, которого на дороге не заметил таксист. С травмами его доставили в городскую больницу, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Уссурийска.

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