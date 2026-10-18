Над Россией в ночь с 17 на 18 октября сбито свыше 1000 дронов. Причём их полёт, судя по всему, был осуществлён через страны Запада.
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